Leinwand frei: Bellaria Kino öffnet im verflixten 7. Jahr

Gut Ding braucht Weile. Manchmal eine ganz lange Weile. Für das Bellaria Kino in der Museumstraße gilt das besonders. Denn wir schrieben das Jahr 2019, als dieses Kino, eines der ältesten Wiens, schließen musste. Am 16. April wird es nun wieder geöffnet. Zwischen 2019 und 2026 liegt eine lange Zeit des Bangens und Hoffens um das Kino, das einem sehr langen und technisch komplexen Umbau geschuldet ist. Jetzt konnten die Betreiber endlich den lang ersehnten Eröffnungstermin präsentieren.

116 Sitzplätze Herzstücke des traditionsreichen, neu gestalteten Standortes im 7. Bezirk sind laut einer aktuellen Aussendung der Betreiber ein technisch hochmoderner Kinosaal mit 116 Sitzplätzen sowie der vollständig neu eingerichtete Barbereich als „Boutique-Konzept“. Dieser biete den Besucherinnen und Besuchern „einen attraktiven Treffpunkt weit über das Filmerlebnis hinaus“. Zeichen für kulturelle Vielfalt Das Kino wird von den Votiv-Kino-Betreibern Sophie und Michael Stejskal geführt. Die Gastronomen Moritz Baier und Daniel Botros (Café Liebling) betreiben die Bar im Kino. „Mit der Wiedereröffnung des Bellaria Kinos setzen wir ein starkes Zeichen für kulturelle Vielfalt, lebendige Begegnung und Austausch und freuen uns riesig, dass wir das Kino in seinem 115. Jubiläumsjahr mit neuester Technik ausgestattet und herausgeputzt wieder eröffnen können“, freut sich Sophie Stejskal.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Josef Kleinrath Am 16. April geht es wieder los.

Programmatisch kehrt das Kino zu den Wurzeln der Programmkino-Tradition zurück und zeigt ein Repertoire-Programm mit einer Auswahl der jeweils besten Filme des aktuellen Kinoangebots, versichern die Betreiber. Man wolle aber auch die Tradition des Kinos, Klassiker zu zeigen, fortführen und Filme aus 100 Jahren Filmgeschichte auf die Leinwand bringen.