Neubau

Leinwand frei: Bellaria Kino öffnet im verflixten 7. Jahr

Seit 2019 ist das Kino geschlossen. Grund ist ein langer und technisch komplexer Umbau. Am 16. April geht es wieder los.
Josef Kleinrath
24.03.2026, 18:43

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Ein Kinosaal mit roten Sitzmöbeln und einer Leinwand

Gut Ding braucht Weile. Manchmal eine ganz lange Weile. Für das Bellaria Kino in der Museumstraße gilt das besonders. Denn wir schrieben das Jahr 2019, als dieses Kino, eines der ältesten Wiens, schließen musste.

Am 16. April wird es nun wieder geöffnet. Zwischen 2019 und 2026 liegt eine lange Zeit des Bangens und Hoffens um das Kino, das einem sehr langen und technisch komplexen Umbau geschuldet ist. Jetzt konnten die Betreiber endlich den lang ersehnten Eröffnungstermin präsentieren.

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116 Sitzplätze

Herzstücke des traditionsreichen, neu gestalteten Standortes im 7. Bezirk sind laut einer aktuellen Aussendung der Betreiber ein technisch hochmoderner Kinosaal mit 116 Sitzplätzen sowie der vollständig neu eingerichtete Barbereich als „Boutique-Konzept“. Dieser biete den Besucherinnen und Besuchern „einen attraktiven Treffpunkt weit über das Filmerlebnis hinaus“.

Zeichen für kulturelle Vielfalt

Das Kino wird von den Votiv-Kino-Betreibern Sophie und Michael Stejskal geführt. Die Gastronomen Moritz Baier und Daniel Botros (Café Liebling) betreiben die Bar im Kino. „Mit der Wiedereröffnung des Bellaria Kinos setzen wir ein starkes Zeichen für kulturelle Vielfalt, lebendige Begegnung und Austausch und freuen uns riesig, dass wir das Kino in seinem 115. Jubiläumsjahr mit neuester Technik ausgestattet und herausgeputzt wieder eröffnen können“, freut sich Sophie Stejskal.

Bellaria Kino von außen

Am 16. April geht es wieder los.

Programmatisch kehrt das Kino zu den Wurzeln der Programmkino-Tradition zurück und zeigt ein Repertoire-Programm mit einer Auswahl der jeweils besten Filme des aktuellen Kinoangebots, versichern die Betreiber. Man wolle aber auch die Tradition des Kinos, Klassiker zu zeigen, fortführen und Filme aus 100 Jahren Filmgeschichte auf die Leinwand bringen.

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„Ein langer, steiniger Weg liegt hinter uns“, ergänzt Michael Stejskal, „wir wollen Schritt für Schritt vorgehen und mit unserem Publikum das bestmögliche Programm für diesen alten-neuen schönen Ort entwickeln.“

Dazu soll auch die neue Bar beitragen, ist Moritz Baier überzeugt: „Das Bellaria Kino ist ein Haus mit Geschichte, Charakter und einer vielschichtigen ästhetischen Identität. Unser Ziel war es, diese Qualitäten respektvoll aufzunehmen, sichtbar zu bewahren und in einzelnen Elementen behutsam neu zu interpretieren.“

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