Die "Jubiläumsedition" der ikonischen Möbel anlässlich 25 Jahre MQ wurde am Dienstag aufgestellt und präsentiert sich in zwei Farben, ausgewählt über eine Online-Abstimmung: in Punschkrapferlrosa und Sodazitrongelb.

Das MQ lädt Besucherinnen und Besucher am 16. April von 17 bis 18 Uhr zur "What's your taste? Enzi Photochallenge" ein. Gekleidet in Rosa oder Gelb können diese mit einer 360-Grad-Glam-Cam Clips aufnehmen und auf Social Media teilen. Dann sollten auch die Temperaturen wieder passen.