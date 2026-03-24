Wien

Farbenfroh: So sehen die neuen Enzis im MuseumsQuartier aus

Zwar kündigt sich für die nächsten Tage ein Wettertief an, die Enzis im MuseumsQuartier (MQ) in Wien laden dennoch bereits zum Verweilen ein.
24.03.2026, 18:09

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

++ THEMENBILD ++ ENZIS IM MQ

Die "Jubiläumsedition" der ikonischen Möbel anlässlich 25 Jahre MQ wurde am Dienstag aufgestellt und präsentiert sich in zwei Farben, ausgewählt über eine Online-Abstimmung: in Punschkrapferlrosa und Sodazitrongelb.

Das MQ lädt Besucherinnen und Besucher am 16. April von 17 bis 18 Uhr zur "What's your taste? Enzi Photochallenge" ein. Gekleidet in Rosa oder Gelb können diese mit einer 360-Grad-Glam-Cam Clips aufnehmen und auf Social Media teilen. Dann sollten auch die Temperaturen wieder passen.

Jubiläumsenzis ab jetzt im MQ

46-223738813

46-223739010

46-223739011

++ THEMENBILD ++ ENZIS IM MQ

++ THEMENBILD ++ ENZIS IM MQ

++ THEMENBILD ++ ENZIS IM MQ

++ THEMENBILD ++ ENZIS IM MQ

++ THEMENBILD ++ ENZIS IM MQ

++ THEMENBILD ++ ENZIS IM MQ

Die ersten Enzis waren 2003 im Rahmen von "Winter im MQ" als Iglus in die Höfe eingezogen. Im anschließenden Sommer wurden sie dann als Sitz- und Liegegelegenheit aufgestellt. Seither sind sie nicht mehr aus dem MQ wegzudenken.

Agenturen  | 

Kommentare