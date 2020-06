Beißattacken im Prater: Chico muss zur Nachschulung

Holländer – einst gefeierte Turnierreiterin und Romy-Schneider-Double in den Sissi-Filmen – verspricht, sich an diese Auflagen zu halten: "Ich gehe selbstverständlich nur mehr mit Beißkorb und Leine spazieren. Jetzt bin ich sowieso zu Zeiten unterwegs, wo ich kaum Menschen auf der Straße antreffe." Sie habe ihrem Liebling extra einen neuen Beißkorb gekauft. Ihr Fazit zu den Bissen: "So etwas wird sicherlich nicht mehr passieren."