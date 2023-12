Beifahrer von Alkolenker uriniert in Busch und attackiert Polizei

Beamte der Polizeiinspektion Vorgartenstraße kontrollierten am Donnerstagmorgen einen Alkolenker in Wien-Leopoldstadt. Ein Beifahrer stieg währenddessen aus und urinierte an einen nahegelegenen Busch. Auf dieses Verhalten angesprochen wurde der 21-Jährige sofort aggressiv und weigerte sich, sich auszuweisen. Trotz mehrfacher Abmahnungen und Beruhigungsversuche wurde der Österreicher immer aggressiver. Schließlich wurde die Festnahme durch die Polizisten ausgesprochen.