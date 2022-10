Bei Rot über die Kreuzung: 73-Jähriger in Wien schwer verletzt

Weil er laut Zeugenaussagen am Montagnachmittag bei Rotlicht die Straße überqueren wollte, ist ein 73-Jähriger gegen 17.40 Uhr bei der Friedensbrücke in Wien-Alsergrund von einem Pkw erfasst worden. Der Senior wurde von der Berufsrettung schwer verletzt in ein Spital gebracht, berichtete die Polizei am Dienstag.