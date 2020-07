Bei Rot über die Ampel: 22-Jährige von Auto erfasst

Am Neubaugürtel ist es am Dienstag um zirka 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin gekommen. Laut ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei, wollte eine 22- Jährige trotz roter Ampel eine Kreuzung überqueren. Ein 48-Jahre alter Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die junge Frau, die daraufhin zu Boden geschleudert wurde.

Hubschraubereinsatz

Sie erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Die Ersthelfer forderten einen Rettungshubschrauber an, um die Frau so schnell wie möglich in ein Krankenhaus zu bringen.