Bei großer Taxi-Kontrolle: Zwei Autos gepfändet, 15 Mal Lohndumping

Uber-Fahrer Tommy S. (Name geändert) kann es nicht glauben, was ihm der Beamte vom Erhebungs- und Vollstreckungsdienst gerade sagt. Sein Chef, der Mietwagenunternehmer und Besitzer des Autos, ist 6000 Euro im Abgabenrückstand. Wenn er nicht in der nächsten Stunde das Geld vorbeibringe, werde das Auto gepfändet.

„Was soll ich denn jetzt tun?“, fragt Tommy S., der Montagabend in der Schüttelstraße, Ecke Lukschgasse aufgehalten wird. Er sei ja nur halbtags Uber-Fahrer, nur ein paar Stunden am Abend, um ein bisschen mehr Geld für seine Tochter zu verdienen. Eigentlich sei er ja Pfarrer. Der Nigerianer schüttelt den Kopf und wählt zum wiederholten Mal die Nummer seines Chefs. Er hebt nicht ab.

Tommy S. ist einer von 62 Taxi- oder Mietwagenfahrern, die in der Nacht auf Dienstag kontrolliert wurden. Polizei, Finanzpolizei und Stadt Wien haben gemeinsam eine ihrer regelmäßigen Schwerpunktaktionen durchgeführt.

Während Tommy S. auf den Rückruf seines Chefs wartet winkt ein Polizist mit Lichtkegel weitere Taxis und Mietwagen heran, verlangt Führerschein, Fahrzeugpapiere, in manchen Fällen Sozialversicherungsnummer. Zwei von drei Fahrspuren sind auf der Schüttelstraße abgesperrt, um Platz für die Dienst- und die zu kontrollierenden Autos zu lassen, rund sechs Fahrzeuglenker werden kontrolliert. Das Blaulicht der Polizeifahrzeuge erhellt die Nacht.

Signalwirkung

„Das hat eine gute Präventivwirkung“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig, der den Beamten gemeinsam mit Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl einen Besuch abstattet. „Denn es bekommen auch jene Taxi- und Mietwagenfahrer mit, die bei der Stichprobenkontrolle nicht herausgeholt werden. Mir ist es wichtig, dass alle die Spielregeln einhalten. Es kann nicht sein, dass das nur eine Partei tut.“ Er werde sich deshalb weiterhin mit Vertretern der Wirtschaft zusammensetzen, bis eine Lösung im Streit zwischen Taxi- und Mietwagen- bzw. Uber-Fahrern gefunden sei.