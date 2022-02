Beeinträchtigungen wegen Errichtung einer neuen U2-Station

Seit Oktober 2021 laufen die Bauarbeiten für die Fertigstellung der U2-Station "An den alten Schanzen" in der Donaustadt. Bisher im laufenden Betrieb, doch ab 16. Februar sind ein Gleiswechselbetrieb in der Statin Hausfelstraße sowie Fahrplananpassungen erforderlich.

So halten in der Hausfeldstraße alle U-Bahn-Züge bis Ende April 2023 in beide Fahrtrichtungen am selben Gleis. An Werktagen fährt ab 16. Februar zwischen 9 Uhr und Betriebsschluss nur jeder zweite Zug bis zur Aspernstraße. An Wochenenden und Feiertagen bleibt der bisherige Fahrplan unverändert und jede U-Bahn fährt bis zur Endstation Seestadt.