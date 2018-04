Beatmungsschlauch gezogen: Mitleid oder einfach Mord?

Die Wiener Polizei war am Wochenende mit den Ermittlungen in einem tragischen Mordfall konfrontiert: Am Freitag soll eine 52-Jährige ihren Lebensgefährten auf der Intensivstation des AKH getötet haben, indem sie den Beatmungsschlauch zog.

Der 70-jährige Patient befand sich seit dem 1. April in einem äußerst kritischen Zustand, musste künstlich beatmet werden und war nicht mehr ansprechbar. Er hatte zuvor eine Nierentransplantation erhalten, von welcher er sich nicht mehr erholte. Am Freitag riefen die Ärzte schließlich die langjährige Lebensgefährtin des Mannes an. Sie solle ins Krankenhaus kommen, um sich von ihrem Partner zu verabschieden; die Mediziner erwarteten, dass der Patient nur noch wenige Stunden zu leben hatte.

Die 52-Jährige eilte ins AKH und bekam die Möglichkeit, sich einige Zeit alleine mit dem Mann im Krankenzimmer aufzuhalten. Als die Ärzte später bemerkten, dass die Beatmungsschläuche aus der Sauerstoffversorgung gezogen worden waren, hatte die Frau das Krankenhaus bereits verlassen. Die Polizei konnte die Wienerin kurz darauf festnehmen. Zu diesem Zeitpunkt war sie so betrunken, dass sie erst tags darauf befragt werden konnte. Ob sie schon bei der Tat alkoholisiert war, ist unklar.

Über die Einvernahme wollte sich Polizeisprecherin Irina Steirer am Sonntag nicht näher äußern, da dies die Ermittlungen gefährden könnte. Es soll aber in der Vergangenheit eine Vereinbarung des Paares gegeben haben, wonach sich beide darauf geeinigt hätten, dass eine künstliche Lebensverlängerung für sie keinesfalls infrage komme. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt wegen Mordes gegen die 52-Jährige.