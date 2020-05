Baustellenherbst plagt Autofahrer

Kaum ist der heiße Baustellesommer zu Ende, wird in Wien der Baustellenherbst eröffnet. So müssen ab Montag dem 19. September alle Verkehrsteilnehmer im Bereich der Nussdorfer Straße mit gröberen Behinderungen im Zuge einer Langzeitbaustelle der Wiener Linien rechnen.



Rund 30 Mio. Fahrgäste nutzen die Linien 5, 33, 37 und 38 jährlich. Über tausend Mal rattern die vier Straßenbahnlinien über die Gleisanlage in der Alserbachstraße und der Nussdorfer Straße pro Tag. Das setzt Gleisen und Weichen zu. Daher müssen sie nun im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Die voraussichtliche Dauer: Über zwei Monate bis zum 26. November.



Im Baustellenbereich wird der stadteinwärts fließende Verkehr über die Sechsschimmelgasse, die Wilhelm-Exner-Gasse und die Bleichergasse umgeleitet. Stadtauswärts bleibt eine Fahrspur offen. Der tägliche Stau ist hier garantiert. Aber auch die stadteinwärts führende Fuchsthallergasse wird nur noch einspurig befahrbar sein, an zumindest einem Wochenende im Oktober aber sogar gänzlich gesperrt bleiben.



Nach der Modernisierung der Haltestellen der Wiener Linien im Kreuzungsbereich Neubaugasse, Westbahnstraße und Siebensterngasse im 7. Bezirk müssen nun Fahrbahnen und Gehsteige instand gesetzt werden. An den kommenden 4 Sonntagen werden die erforderlichen Arbeiten durchgeführt. Geplantes Bauende: 16. Oktober 2011.