Baurechtszins steigt um das 194-Fache

In etlichen Häusern leben heute noch Nachfahren der ersten Siedler, teilweise bereits in fünfter Generation. Auch Andreas Baumruck wuchs in der Hoffingersiedlung auf, nun ist er selbst am Renovieren. "Meine gesamte Zeit und Energie fließt in das Haus", erzählt er. Und viel Geld. Mehr als 120.000 Euro hat der 45-jährige Familienvater in den vergangenen drei Jahren in den Bau gesteckt – und noch immer ist das Haus nicht bewohnbar. "Das war Substandard, als wir es übernommen haben." Es gab kein Badezimmer, auch sämtliche Rohre und Installationen waren defekt. "Ich musste Mauern tauschen und das Fundament sanieren."

Umso mehr ärgert Baumruck die geplante Baurechtszinserhöhung. "Es war klar, dass die Gemeinde Wien die Pacht heraufsetzen wird. Aber das Ausmaß der Erhöhung war so nicht absehbar."

Hätte er gewusst, dass er künftig monatlich ca. 450 Euro mehr zahlen muss, hätte er die Bauruine wohl nicht übernommen.

Stadt Wien: "Neue Verträge sind ausgewogen und gerecht"

Im Büro von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig zeigt man Verständnis für die Aufregung der Mieter und ist "an der Lösung eines Gesamtpakets" interessiert, wie es heißt.

Gleichzeitig betont man, dass die bereits ausgehandelten Verträge sozial ausgewogen und gerecht seien – und "gegebene extreme Missverhältnisse" bereinigen würden.

Um das zu untermauern, bringt man folgendes Beispiel: Der durchschnitt­liche Mieter der betroffenen Siedlung verfügt über eine Parzellengröße von 369 Quadratmetern und eine Wohnfläche von 80 m²; er zahlt derzeit 264 Euro (davon sind 3,3 Euro Bauzins), im Jahr 2022 wären es 543 Euro (davon 258,3 Euro Bauzins). Da­gegen sei es selbst im Gemeindebau teuer: Dort betrage die monatliche Miete (inkl. Betriebskosten) für einen Neumieter einer 80-m²-Gemeindewohnung 599,68 Euro.