Bauarbeiter geriet in Wien unter Laderampe eines Lkw und starb

Ein 57-jähriger Bauarbeiter kam am Dienstag gegen 7.20 Uhr unter die Laderampe eines Lastkraftwagens und wurde dadurch schwer verletzt.

"Trotz umgehender notfallmedizinischen Versorgung der alarmierten Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien erlag der Mann den schweren Verletzungen noch am Unfallort", gab die Polizei am Dienstagnachmittag in einer Aussendung bekannt.

Auch das Arbeitsinspektorat Wien wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Eine gerichtliche Obduktion wird laut Polizei angeregt.