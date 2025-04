Wiener Landesgericht: Prozessabbruch wegen unzumutbarem Baulärm

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen ist am Montag eine Schwurverhandlung aufgrund unzumutbaren Baulärms abgebrochen und auf Mitte Juni verlegt worden.

Seit Monaten werden Verhandlungen im Grauen Haus von einer mitunter unerträglichen Geräuschkulisse begleitet. Speziell in jenen Sälen, die zur angeschlossenen Justizanstalt (JA) ausgerichtet sind, kommt es regelmäßig zu anhaltend d ezibelstarken Schlagbohr- und Stemmarbeiten . Beschuldigteneinvernahmen, Zeugenaussagen und die Ausführungen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung gehen teilweise im Lärm unter. Speziell für Schriftführerinnen, die die Verhandlungen zu protokollieren haben, stellen die enervierenden Begleitgeräusche eine enorme Herausforderung dar.

"Man hat teilweise sein eigenes Wort nicht verstanden. Ein faires Verfahren war so nicht gewährleistet", meinte Verteidigerin Anita Schattner zur APA.

Das Landesgericht und die JA Josefstadt werden seit Herbst 2023 bei laufendem Betrieb saniert. Über 110 Einzelmaßnahmen sind in acht Bauphasen vorgesehen. Im Gerichtsgebäude liegt das Hauptaugenmerk auf der Sanierung der Verhandlungssäle, Büros und Sanitärräume. Die ehemalige Kantine soll zu Büros umfunktioniert, ein neues Servicecenter errichtet werden.

Fertigstellung? Voraussichtlich 2032

In der JA Justizanstalt werden Großhafträume in kleinere, zeitgemäßere Hafträume umgestaltet, was die Haftbedingungen nachhaltig verbessern soll. Die Sonderkrankenanstalt wird saniert, eine moderne Sicherheitszentrale neu errichtet. Mit der Fertigstellung des Justizzentrums für Strafsachen Wien ist voraussichtlich 2032 zu rechnen.