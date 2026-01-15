Barrierefreiheit im Bezirk: Margareten setzt mit Rampenstickern ein Zeichen

Eine Lösung, wie sie etwa auch die besonders behindertenfreundliche Pizza Margareta am Margaretenplatz anbietet. Die Bezirksvertretung hat deshalb Aufkleber entwickelt: Die neuen Rampensticker zeigen in den Auslagen von Geschäften, Cafés oder Lokalen, dass dort der Zugang barriereärmer möglich ist – etwa über eine mobile Rampe, einen alternativen Eingang oder mit Unterstützung des Personals.

Alle willkommen

"Barrierefreiheit beginnt oft mit Aufmerksamkeit“, betont der grüne Bezirksvorsteher Michael Luxenberger. "Viele Betriebe bemühen sich längst, den Zugang für alle Menschen zu ermöglichen. Die Rampensticker zeigen, dass es trotz Stufen beim Eingang Lösungen gibt. Denn Margareten ist ein Bezirk, in dem alle willkommen sind.“

Die Initiative ging von der Margaretner Inklusionsbeauftragten Karin Chladek aus: "Ursprünglich habe ich die Rampensticker mit dem Grätzllabor, der Lokalen Agenda Josefstadt entwickelt. Es freut mich sehr, dass die Margareten-Edition nun von der Bezirksvorstehung vorgestellt wird. Mobile Rampen und alternative Eingänge helfen vor allem Menschen mit Rollstühlen dabei, in Geschäfte hineinzukommen. Insofern sind sie und die Sticker, die das in der Auslage einfach kommunizieren, ein Beitrag zu mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.“