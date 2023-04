Bankraub in Favoriten: Verdächtiger flüchtete nach Schuss auf Scooter

Zu einem ungewöhnlichen Bankraub kam es am Freitag in der Früh in Favoriten. Dieser ereignete sich nämlich noch im Foyer der Bank. Zwei Mitarbeiter einer Geldtransportfirma, die gerade die Kassetten der Geldautomaten tauschten, wurden gegen 8.20 Uhr von einem Unbekannten überrascht.

Der Mann soll die beiden mit einer Pistole bedroht haben. Dabei gab er laut Polizei zumindest einen Schuss ab. Anschließend flüchtete er auf einem Tretroller mit Bargeld in bislang unbestimmter Höhe.