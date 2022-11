Bankraub in der Neubaugasse: Polizei sucht Verdächtigen

Am vergangenen Freitag um 9.40 Uhr betrat ein Unbekannter eine Bank in der Neubaugasse in Wien-Neubau. Er soll sich sofort in den Mitarbeiterbereich hinter den Kassenschalter begeben haben und dort eine Mitarbeiterin mittels Geste angewiesen haben, sich ruhig zu verhalten und die Geldlade zu öffnen. Die Frau kam dieser Aufforderung nach.

Nachdem der Mann die Geldlade geleert hatte, flüchtete er. Bei der Tat dürfte der Mann einen derzeit noch unbekannten Gegenstand - eventuell einen kleinen Revolver - in der Hand gehalten haben. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Mitarbeiterin wurde wegen eines Schockzustandes in ein Krankenhaus gebracht.

Die sofort eingeleitete Alarmfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Laut derzeitigem Ermittlungsstand ging der Verdächtige nach Verlassen der Filiale in der Neubaugasse Richtung Mariahilfer Straße, dann links in die Lindengasse und vermutlich links in die Zollergasse.

Belohnung für Hinweise

Personenbeschreibung:

männlich

geschätztes Alter 40-50 Jahre

zirka 185-190 cm groß

mittlere Statur

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden auch anonym an das Landeskriminalamt Wien-Raubgruppe unter der Telefonnummer 01/-31310/33800 erbeten.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des Tatverdächtigen führen, wurde seitens der Wirtschaftskammer Wien eine Geldbelohnung von 2.000 Euro ausgelobt.

