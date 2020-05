Schüsse bei Banküberfall in Wien-Meidling

Kurz vor 10 Uhr stürmte ein mit einem Motorradhelm maskierter Mann in die Bank-Austria-Filiale in der Edelsinnstraße in Wien-Meidling. Er hatte eine Pistole in der Hand. Bei der Glastüre vom Foyer in den Schalterraum stellte sich der – unbewaffnete – 32-jährige Mohammed S. dem Räuber in den Weg. Der Syrer ist als Security bei der Sicherheitsfirma Siwacht beschäftigt. „Ob schon jetzt der erste Schuss fiel, wissen wir noch nicht“, sagt Polizeisprecher Roman Hahslinger .