Bakary J. litt vor Folter an keiner psychischen Krankheit

11. April 2006: Bakary J. gibt gegenüber dem Amtsarzt an, von den Polizisten misshandelt worden zu sein.

13. April 2006: Der Vorfall gerät ans Tageslicht. Die drei Hauptverdächtigen werden suspendiert.

14. April 2006: Der Asylwerber zeigt erstmals Symptome einer psychischen Störung. Der Arzt diagnostiziert eine "posttraumatische Belastungsstörung". Das Opfer bekommt Psychopharmaka verschrieben.

16. April 2006: Bei Bakary J. werden erstmals schwerwiegende psychiatrische Symptome festgestellt. Er berichtet davon, sich verfolgt zu fühlen und will unbedingt in ein anderes Spital. Der Gambier berichtet davon, in der Nacht Menschen gesehen zu haben, die ihm "Gift in die Medizin" gegeben hätte. "Er glaubt, wir geben etwas hinein, um ihn zu manipulieren", schreibt der Amtsarzt in den Bericht und fordert eine psychiatrische Untersuchung.