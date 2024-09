Bahnhof Meidling: Wo ein verlorener Garten zum Leben erweckt wird

Der Prónaygarten war einst eine echte Sehenswürdigkeit in Wien. Seit zirka 1790 gab es die Anlage in der Hetzendorfer Straße 75. Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt werden sollte er aber erst später. Sein Schicksal besiegelte schlussendlich der Fortschritt.

Nach einigen Besitzerwechseln erwarb Sigismund Freiherr von Prónay 1817 den Garten. Der spätere Vizepräsident der Wiener Gartenbaugesellschaft war für seine Liebe zur Botanik bekannt. Besonders Pelargonien hatten es ihm angetan. Deren Zucht perfektionierte er auf dem Grund in Hetzendorf, was den Prónaygarten zu einem Anziehungspunkt für viele Wiener machte. Der Biedermeiergarten gehörte zu den prächtigsten und gepflegtesten in der ganzen Stadt.

Sein Ende wurde dann Ende des 19. Jahrhunderts besiegelt, denn er musste dem Ausbau der Südbahn weichen. Weil aber so viel Geschichte in diesem Garten steckt, haben die ÖBB gemeinsam mit Künstler Christian Kosmas Mayers nun beschlossen, ihm Tribut zu zollen.