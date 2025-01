Riesiges Naturschutzgebiet: Finanzierung gesichert - was die Stadt Wien jetzt plant

Am Montag hat die Stadt Wien nun bekannt gegeben, dass die Finanzierung gesichert ist. Der Ankauf der Flächen wird durch Mittel des österreichischen Biodiversitätsfonds gefördert.

Projekt eingereicht

Das sei ein weiterer Schritt, um das Areal in ein Natura 2000 Gebiet umzuwandeln – also einem Schutzgebiet, in dem gefährdete Arten und Lebensräume für die Zukunft erhalten werden.

Die Stadt hat dazu bei der EU ein LIFE-Förderprojekt beantragt. Die Entscheidung darüber wird im Frühjahr 2025 erwartet.