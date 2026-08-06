Bäckerei Felber: E-Lkws bringen Frühstückskornspitz

Für viele Wiener gehört ein frischer Kornspitz zum Frühstück dazu. Rund 1,2 Millionen Stück produziert die Bäckerei Felber dafür jährlich. Bei einem Pressetermin in ihrer Firmenzentrale in Donaustadt ging es aber nicht nur um die Herstellung der Backwaren, sondern wie diese in die Filialen kommen – so umweltfreundlich wie möglich.

Zwei Lkws in Testphase

Seit Ende 2025 setzt Felber zwei batterieelektrische N2-Lkw des Herstellers Iveco für die Belieferung der Filialen ein. Aufgeladen werden sie mit eigenen Ladestationen, die teilweise mit Strom aus der betriebseigenen Photovoltaikanlage versorgt wird. Vorerst beschränken sich die E-Lkws jedoch auf die Wiener Routen. „Wir befinden uns noch in der Testphase“, sagt Doris Felber, Geschäftsführerin der Franz Felber & Co. Gesellschaft m.b.H.