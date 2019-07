Badner Bahn wird ab 2021 moderner und komfortabler

„Die Badner Bahn ist eine sehr wichtige Verbindung für tausende Menschen südlich von Wien. Unser Ziel ist es, noch mehr Menschen bei ihren Wegen in die Arbeit, in die Schule oder in der Freizeit von den Vorzügen der Bahn zu überzeugen“, so der niederösterreichische Landesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP).

Testbetrieb ab 2021

Geliefert werden soll das erste Fahrzeug im ersten Quartal 2021. Danach folgen intensive Tests sowie die behördliche Genehmigung des neuen Modells. Im Sommer 2021 soll dann der Probebetrieb mit Fahrgästen starten, ehe Hersteller Bombardier bis 2023 aus dem Wiener Werk insgesamt 18 Triebfahrzeuge ausliefert.

Diese werden schrittweise die alten Hochflurmodelle ersetzen und sind außerdem ein weiterer Schritt für die geplante Ausweitung des 7,5-Minuten-Takts Richtung Baden in den kommenden Jahren.