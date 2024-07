Mann ging in Badesee unter: Taucher bargen ihn aus 7 Meter Tiefe

Weitere Feuerwehrtaucher wurden aus Wien-Leopoldstadt mit einem Rettungshubschrauber rasch an den Unglücksort geflogen.

Der Verunglückte konnte relativ rasch in circa sieben Meter Tiefe gefunden, an die Oberfläche gebracht und an den Rettungsdienst übergeben werden, berichtete Schauer. Der etwa 20 Jahre alte Mann wurde nach der Reanimation mit dem Wiener Rettungshubschrauber Christophorus 9 in ein Krankenhaus geflogen, erläuterte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung Wien.