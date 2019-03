Babys hatten es eilig: Drei Hausgeburten in drei Tagen

Innerhalb von drei Tagen hatten es drei Babys so eilig, dass sie noch in der Wohnung zur Welt kamen, berichtete die Wiener Rettung. Die Einsätzkräfte waren bei den Hausgeburten in vollem Einsatz. Seit 17. Februar waren es insgesamt fünf Kinder, die noch Zuhause oder im Rettungswagen das Licht der Welt erblickten.

Opa als Geburtshelfer eingesprungen

Am 19. Februar machte die kleine Victoria den Anfang. Die 22-jährige Mutter Katharina hatte bereits Presswehen, als die Notfallsanitäter in der Wohnung in der Fernkorngasse in Favoriten eintrafen. Der Hinterkopf ihres Babys war bereits zu sehen. Der werdende Opa war bis zum Eintreffen des Rettungsteams als Geburtshelfer eingesprungen, wurde dabei von der Leitstelle der Berufsrettung am Telefon unterstützt. Nach wenigen Augenblicken war es dann soweit und Victoria kam auf die Welt. Das 49 Zentimeter große und 2.720 Gramm schwere Mädchen wurde von Papa Markus abgenabelt und anschließend mit der Mutter in die Rudolfstiftung gebracht. "Ich habe gewusst, dass ich Ruhe bewahren und meiner Tochter helfen muss. Dafür durften wir dieses Wunder erleben", sagte der Opa.