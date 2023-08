Baby stürzte aus erstem Stock: Weiterhin Lebensgefahr

Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei am Donnerstag nach Wien-Ottakring gerufen: Ein 22 Monate altes Mädchen stürzte dort aus einem Fenster im ersten Stock, der KURIER berichtete. Fünf Meter fiel das Kind in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen am Kopf zu.

Das Kleinkind wurde noch vor Ort von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. "Das Mädchen wurde ins Spital Wien-Donaustadt eingeliefert, wo es weiterhin intensivmedizinisch betreut wird. Der Zustand ist derzeit leider immer noch kritisch", sagt Pressesprecher Markus Pederiva vom Wiener Gesundheitsverbund auf KURIER-Anfrage.