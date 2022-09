Baby starb nach Sturz von Balkon: Elfjähriger Bruder steht unter Verdacht

Der schreckliche Vorfall ereignete sich am Freitagabend: Laut derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll eine 33-jährige Frau in der Küche ihrer Wohnung in Wien-Donaustadt gewesen sein, als sich ihre beiden Söhne (neun Monate und elf Jahre) im Wohnzimmer befanden. Als die Mutter ins Wohnzimmer kam, soll nur noch ihr 11-jähriger Sohn, welcher an einer neurologischen Krankheit leidet, im Wohnzimmer gewesen sein.

Das neun Monate alte Kleinkind wurde auf der Wiese unterhalb des Balkons aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungskette verstarb das Kleinkind im Spital.

Derzeit besteht der Verdacht, dass der 11-Jährige mit dem Tod des Bruders im Zusammenhang steht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die Ermittlungen übernommen.