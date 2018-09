Autos gestohlen, in Höhle zerlegt

Die Tätergruppe nutzte bei ihren Diebestouren auch hochmoderne technische Geräte, hackte unter anderem Keyless-Systeme ( Autos mit einem Startknopf). Die Täter stellen dabei mittels technischer Geräte eine Funkstreckenverlängerung her, um so in das Auto zu gelangen. Mit einem Scanner wird der Schlüssel aufgespürt, ein zweites Gerät erledigt beim Auto den Rest. „Als ob der Schlüssel direkt beim Fahrzeug wäre“, schildert Friedrich Bahmer, Leiter der Kfz-Diebstahlgruppe. Der Autoschlüssel müsse dabei nur zu Hause rumliegen. „Das dauert rund zehn Sekunden. Einer rennt ums Haus, während der andere beim Wagen steht“, erklärt Bahmer. Ein solches Gerät koste laut dem Experten zwischen 8000 und 40.000 Euro.

Die zweite Diebstahlserie begann im November in Wien, verlagerte sich zwischenzeitlich nach Oberösterreich. Die Täter – es ist eine andere Gruppierung – hatten sich auf Audis spezialisiert. Auffällig war, dass es sich um ältere Modelle handelte. „Und zwar Baujahr 2009 bis 2012. Das hat den Grund, dass diese Baureihe einen bestimmten Chip in der elektronischen Wegfahrsperre hat“, schildert der Experte. Sie nutzten eine Schwachstelle in der Elektronik aus.