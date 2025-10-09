Pass, Gesichtserkennung, Fingerabdrücke und persönliche Angaben: Wer aus Drittstaaten nach Österreich ein- oder ausreist, muss sich künftig keinem Beamten mehr erklären, sondern kann sämtliche Informationen in einen Automaten eingeben.

Ab 12. Oktober wird das neue Entry-Exit-System am Flughafen Wien-Schwechat in Betrieb genommen. Es ist ein EU-weites Projekt, das für den gesamten Schengenraum gültig ist und für Aufenthalte bis zu 90 Tage gilt – unabhängig davon, ob dafür ein Visum benötigt wird oder nicht. Das Ziel des neuen Systems ist klar: Die Behörden wissen dadurch nicht nur, wer sich wie lange in welchem Land aufhält, sondern es wird auch ein Austausch zwischen den EU-Staaten ermöglicht. Großinvestition „Durch dieses System können wir sehr wirksam Identitätsbetrug, schwere Straftaten, illegale Migration, aber auch Terrorismus bekämpfen“, erklärte dazu Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, bei der Präsentation der neuen Registrierung am Donnerstag. Der klassische Passstempel, wie es ihn viele Jahre lang auf internationalen Flughäfen gegeben hat, gehört damit der Vergangenheit an. „Für das europäische Grenzmanagement bricht ein neues Zeitalter an“, machte Elisabeth Wenger-Donig, Gruppenleiterin im Innenministerium, klar.