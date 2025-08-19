Fast 15 Millionen Passagiere: Flughafen Wien steigert Gewinn und Umsatz

An der Wiener Börse stießen die Halbjahreszahlen des Flughafen Wiens am Dienstag auf Interesse. Der führende heimische Airport hat im ersten Halbjahr 2025 gut verdient. Das Konzernergebnis legte um 6,2 Prozent auf 115,1 Mio. Euro zu, das Betriebsergebnis (Ebit) um 5,3 Prozent auf 146,1 Mio. Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 7,4 Prozent auf 524,4 Mio. Euro. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 wurde zudem bestätigt. Die Flughafen-Aktie stieg nach der Ergebnisvorlage im Handelsverlauf um 0,76 Prozent auf 53 Euro je Stück.

"Die positive Passagierentwicklung der vergangenen Perioden hat sich auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, wenn gleich - wie erwartet - abgeschwächt fortgesetzt", so der Flughafen.

In Zahlen: Die Zahl der Passagiere in Wien/Schwechat legte um 2,4 Prozent auf 14,7 Millionen zu. Die Flugbewegungen legten um drei Prozent auf 112.956 Starts und Landungen zu. Insbesondere Destinationen in Fernost verzeichneten mit einem Zuwachs von 32,5 Prozent ein überdurchschnittliches Plus. Das Cargovolumen stieg laut Firmenangaben um 9,1 Prozent auf 154.001 Tonnen.

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt. Für den Standort Wien erwartet der Flughafen Wien rund 32 Millionen Reisende im Gesamtjahr 2025 und für die Flughafen-Wien-Gruppe (also inklusive der Beteiligungen an den Flughäfen Malta und Kosice) rund 42 Millionen Reisende.

Der Umsatz werde bei rund 1,08 Mrd. Euro erwartet, das EBITDA bei ca. 440 Mio. Euro und das Nettoergebnis vor Minderheiten bei rund 230 Mio. Euro. Die Investitionen sollen etwa 300 Mio. Euro betragen. "Wobei alle Vorhaben aus Cashflow und Rücklagen finanziert werden", betonte der Flughafen Wien.

Für 2026 zeichneten sich jedoch bereits gewisse Belastungsfaktoren ab. "Aufgrund des Auslaufens der Covid-19-Sonderregelung werden die Flughafenentgelte ab 1.1.2026 wieder nach der gesetzlichen Formel ermittelt. Das bewirkt für 2026 eine voraussichtliche Absenkung des Passagiertarifs um rund 4,6 Prozent, die Landegebühren sinken um rund 2,15 Prozent", rechnete der Flughafen in einer Aussendung vor.