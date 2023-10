Autofahrer baut 2 Unfälle und flüchtet vor der Polizei

Am Freitagmorgen um 7 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Langobardenstraße von Zeugen gerufen, weil ein PKW in Wien-Donaustadt in Schlangenlinien fuhr und bereits mehrere Verkehrszeichen umgefahren hatte. Als die Polizisten das Auto sah, gaben sie Anhaltezeichen, die der Lenker aber missachtete und weiterfuhr. Erst aufgrund eines Rückstaus gelang es durch das Querstellen des Streifenwagens vor dem Pkw, die Anhaltung durchzuführen.

Der 63-jährige Lenker wies deutliche Merkmale einer Alkoholisierung auf, verweigerte jedoch die Alkomattestung, weshalb der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen wurde. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Der 63-Jährige wird mehrfach angezeigt.

