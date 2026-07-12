Pkw bei Probefahrt gestohlen: 17-Jähriger fuhr jungen Mann nieder

Der Jugendliche hatte über eine Onlineplattform Kontakt mit einem 23-jährigen Autoverkäufer aufgenommen. Sie vereinbarten für Samstagabend eine Probefahrt, dabei kam es zu dem dramatischen Zwischenfall. Während der vermeintlichen Probefahrt bat der 17-Jährige den Autobesitzer auszusteigen und ihn beim Einparken einzuweisen. Als der Autobesitzer ausgestiegen war, stieg der Tatverdächtige aufs Gas und raste davon.

Ein 17-Jähriger hat in Wien im Zuge eines Autodiebstahls in Rudolfsheim-Fünfhaus bei einer Wahnsinnsfahrt einen 21-jährigen Mann auf der Straße angefahren und schwer verletzt. Der Täter befindet sich in Polizeigewahrsam.

Fahrzeug geortet

Der Fahrzeugbesitzer konnte den Standort des gestohlenen Pkw über eine Ortungsfunktion ermitteln und verständigte Bekannte, die in der Nähe waren. Diese entdeckten den Pkw in der Industriestraße in Wien-Donaustadt. Einer der Zeugen versuchte, den Fahrer durch Handzeichen zum Anhalten zu bewegen, doch der 17-Jährige ließ sich nicht beirren. Er fuhr gezielt auf einen 21-jährigen Mann auf der Straße zu. Dieser wurde vom Fahrzeug erfasst, zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und sofort ins Krankenhaus gebracht. Der jugendliche Fahrer flüchtete zunächst, konnte jedoch von Polizeibeamten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt kurz darauf angehalten und festgenommen werden.

Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Verletzte befindet sich in ärztlicher Behandlung.