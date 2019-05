Ausgesetzes Henderl neben Mistkübel gefunden

Vermutlich war es als Ostergeschenk in ein Nest gesetzt und, als es größer wurde, einfach entsorgt worden. Das junge Huhn hat eine leichte Verletzung am Flügel. „Wir nehmen an, dass es von Krähen, die eine leichte Beute erspäht hatten, attackiert wurde“, sagt Brigitte Kopetzky von Vier Pfoten.

Küken wird aufgepäppelt

Das Küken ist sehr zutraulich und wird nun in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee aufgepäppelt. Dort wird es später auch artgemäß in Freilandhaltung auf dem weitläufigen Gelände großgezogen.