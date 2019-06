"Ausblick ist Müll": WienTourismus nimmt Bewertungsflut ins Visier

Wir leben in einer digitalen Seifenblase. Mehr denn je wird unser Alltag vorgeplant, gesteuert und reguliert. Suchmaschinen bestimmen, was wir finden. Soziale Netzwerke und Algorithmen entscheiden, was uns interessieren könnte. Rankings, Votings und Top-10-Listen definieren, was wir im Urlaub keinesfalls verpassen dürfen.

Mit der Kampagne „Unrating Vienna“ möchte der WienTourismus seine Gäste dazu bringen, aus diesem Raster auszubrechen und dem nachzugehen, was den Urlaub schön macht: individuelle Erfahrungen zu sammeln und die Stadt auf eigene Faust zu erkunden.