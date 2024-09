Aus Psychiatrie abgängig: Wega fand Waffenarsenal in der Wohnung

Rasch konnte der Mann in seiner eigenen Wohnung in Wien Floridsdorf aufgefunden werden.

Den Polizisten habe er allerdings die Wohnungstüre nicht öffnen wollen, heißt es in einer Aussendung der Wiener Polizei. Im Gegenteil, der Mann soll den Beamten gedroht haben, sie zu erschießen, falls sie die Türe gewaltsam öffnen würden.

Gespräche der Verhandlungsgruppe mit dem Tatverdächtigen, die Wohnung freiwillig zu verlassen, seien in weiterer Folge ohne Erfolg geblieben. So sei den Beamten der Wega nichts anderes übrig geblieben, als in die Wohnung einzudringen und den Mann in Floridsdorf festzunehmen.