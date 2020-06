Auf einen Sprung in die Stadthalle

Und Corberas Fazit nach den ersten Monaten im Team? "Einfach nur großartig!" Wie sollte man das sonst finden, wenn man mit Leuten eine Show machen darf, die genauso verrückt sind wie man selbst?

Dabei war es anfangs gar nicht so einfach, von den anderen Männern im Bike Park aufgenommen zu werden, erzählt Corbera: "Als ich anfing, dachten die Jungs, dass ich nur so herumfahre, und ich musste viel Kritik einstecken. Aber als sie gemerkt haben, dass ich tatsächlich so irre bin, verrückte Sachen mit meinem Bike anzustellen, haben sie angefangen, mich zu respektieren." Carbera hofft, dass sie Vorbild für andere Frauen sein kann, damit es in ein paar Jahren vielleicht auch Wettbewerbe für Frauen gibt – "es wäre cool, wenn wir Mädels einmal gemeinsam zeigen könnten, was wir so drauf haben."

Bis dahin möchte Gemma Corbera weiter mit ihrem Dirt-Bike üben; vor allem Tricks auf großen Rampen. Vielleicht wird sie nächstes Jahr schon einige davon in der Stadthalle vorführen können.

Masters of Dirt: 20., 21. und 22. Februar in der Wiener Stadthalle

Karten gibt es unter www.oeticket.com oder www.wienticket.at.

Der Kartenpreis beginnt bei 23,30 €; Kinder bis 12 Jahren zahlen die Hälfte.