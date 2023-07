Auf der Suche nach Streit: Vier Pärchen in Wien attackiert

Sechs Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag in Wien-Leopoldstadt Streit gesucht und vier Pärchen attackiert. Dabei wurden drei Männer eher leicht verletzt, unter anderem waren Messer und Schraubenzieher im Spiel. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wurden zwei Verdächtige festgenommen.

Jugendliche sprachen Frauen an

Die Polizei wurde am Sonntag um 1.15 Uhr wegen eines Messerstiches in die Praterstraße unweit der Aspernbrücke alarmiert. Vier Pärchen waren in der Straße unterwegs gewesen. Sechs Jugendliche sprachen laut Fürst die Frauen an, deren Begleiter sich einschalteten.