Auch die Figuren der Wiener Ankeruhr tragen jetzt Maske

In Wien sind am Mittwoch einige der wohl ältesten Mitarbeiter der Stadt vor dem Coronavirus geschützt worden - zumindest symbolisch: Die Figuren der Ankeruhr am Hohen Markt trugen FFP2-Masken. Damit erinnerten anlässlich des "Tags der Gesundheit am Arbeitsplatz" die Helvetia Versicherung, die Eigentümerin der Uhr, die Stadt und der erste Bezirk an die Bedeutung der Schutzmaßnahme.

"Corona hat unser aller Leben massiv verändert. Sensibel umgesetzte Schutzmaßnahmen sind heute das A und O im Umgang miteinander. Das gilt im Privatbereich aber freilich auch am Arbeitsplatz, wo der Schutz der Mitarbeitenden in den Wiener Unternehmen unsere oberste Priorität ist, damit die regionale Wirtschaft weiter gut funktioniert. Die Maskierung der Ankeruhr-Figuren soll dieses Bemühen symbolisch zeigen", betonte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) bei der Präsentation der maskierten Ankeruhr-Figuren am Hohen Markt.