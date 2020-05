AUA-Crew verweigerte Abschiebung

Schon seit Montagabend stehen rund 60 Freunde und Sympathisanten der Asylwerberin Laila P. vor dem Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände, um gegen die Abschiebung der Dolmetscherin zu demonstrieren.

In der Nacht auf Mittwoch um 3 Uhr war es dann so weit: Polizisten brachten die Frau zum Flughafen, wo sie von einer AUA-Maschine um 7.15 Uhr gemäß der Dublin-III Verordnung nach Bulgarien gebracht werden sollte – dem Land, in dem die Flüchtende das erste Mal aufgegriffen wurde, nachdem sie 2013 über die Türkei nach Österreich flüchten wollte.