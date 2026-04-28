Attacke mit Holzscheit: 43-Jähriger in Wien schwer am Kopf verletzt

Ein 43-Jähriger ist am späten Montagabend in Rudolfsheim-Fünfhaus von zwei Männern mit einem Holzscheit attackiert und am Kopf verletzt worden. Der Grund für die Attacke ist völlig unklar. Bei den beiden Verdächtigen (22 und 23) wurden zumindest später Drogen sichergestellt. Die Verdächtigen wurden wegen absichtlich schwerer Körperverletzung festgenommen. Der 43-Jährige musste ins Spital. Sein Begleiter - der 34-Jährige wurde auch attackiert - erlitt nur leichte Blessuren.

Die Attacke wurde laut Polizei bei der Kreuzung von der Gumpendorfer Straße mit dem Sechshauser Gürtel verübt. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst noch in Richtung Margaretengürtel. Die beiden Iraker wurden jedoch dingfest gemacht.