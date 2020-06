Attacke auf Touristen in der Mahü

Mehr als ein halbes Jahr hatten die Autofahrer Zeit, sich an die Fahrverbote in der Mariahilfer Straße zu gewöhnen. Die Polizei spricht auch von einer "erkennbaren Normalisierung" der Situation. Nicht gilt das aber für viele ausländische Touristen, die von ihren Navigationsgeräten ins Fahrverbot gelotst werden. Und die leben scheinbar nach dem knappen Abstimmungsergebnis für die Fußgängerzone gefährlich. Am Montag kam es zu einem gewalttätigen Angriff eines selbst ernannten Mahü-Aktivisten gegen zwei verirrte Fahrzeuge aus Tschechien und der Ukraine.

Den Besuch in Wien haben sich vier junge tschechische Touristen anders vorgestellt. Sie rollten am Montagnachmittag im Schritttempo sichtlich verunsichert durch die Fußgängerzone. Obwohl sie das Navi dort hingelotst hatte, war ihnen klar, dass etwas nicht stimmen kann. Sie waren das einzige Fahrzeug auf der Straße. Plötzlich stürzte sich ein Passant auf den Pkw, trommelte mit den Fäusten auf die Motorhaube und beschimpfte die Insassen als "Mörder". Sie würden "Kinder auf Zebrastreifen umbringen". Menschen sammelten sich an, der Fahrzeuglenker untersuchte die – durch den selbst ernannten "Mahü-Sheriff" – angerichteten Schäden. Es entstand ein Tumult, der in eine Schlägerei auszuufern drohte.