Atib-Moschee: Wo Kinder als Leichen kein Problem sind

Draußen ist erstmal Eskalation. Fotos vom Atib-Kulturzentrum zu machen ist bereits ein Problem. Drei ältere Männer kommen erbost heraus. „Bitte kommen Sie rein. Dann sperren wir die Tür zu und ich rufe die Kriminalpolizei“, droht einer der Männer.

Sie sind genervt und verärgert, verstehen nicht, dass Journalisten vor Ort sind. Nur wegen dieser Fotos. Der Falter veröffentlichte Bilder einer Facebook-Seite aus der zum Kulturzentrum gehörenden Moschee in der Dammstraße in Wien-Brigittenau, auf denen Kinder im Volksschulalter in Uniform zu sehen sind. Auf denen sie Leichen spielen, zugedeckt mit türkischen Flaggen. In einem Gebetsraum mitten in Wien.