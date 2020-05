Asylwerber im neuen Quartier

600 Flüchtlinge finden in den kommenden Monaten in Wien eine Unterkunft. Damit konnte die Asyl-Notlage vorerst entspannt werden – niemand muss im Zeltlager schlafen. Die Bundeshauptstadt erfüllt mit einer Quote von 130 Prozent die Anforderungen der Asylvereinbarung im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern vorbildlich.

Trotzdem kommen die zusätzlichen Flüchtlinge jetzt nach Wien, was manchen Anrainern missfällt. „Wir haben von dem neuen Asyllager aus der Zeitung erfahren. Es gab sonst keine Informationen. Man wird vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt Stefan Mitrovic, der direkt neben dem zukünftigen Flüchtlingsquartier in Erdberg lebt. Dort wurden Montagabend die ersten 30 Menschen aus Syrien, Tschetschenien und Afrika untergebracht. Am Dienstag sollen weitere 50 folgen, am Ende werden es 250 sein.

„Ich finde es gut, dass wir Menschen in Not aufnehmen. Aber man muss einfach besser aufklären“, sagt hingegen Anrainerin Vesela Petrovic.