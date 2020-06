Aspern: Strafzettel-Flut für Seestadt-Pioniere

Pioniere" nennen sich jene ersten Bewohner, die weit in den Osten Wiens gesiedelt sind. Seit Oktober sickern sie nach und nach in Wiens städteplanerisches Vorzeigeprojekt ein: In die Seestadt Aspern, einen komplett neuen Stadtteil nördlich der Donau im Bezirk Donaustadt.

Die ersten der 10.500 geplanten Wohnungen waren früher fertig als geplant. Die Infrastruktur hielt mit dem rasanten Hochziehen der Häuser nicht Schritt. Und das lässt so manche Pionierin und manchen Pionier verzweifeln.