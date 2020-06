Arsenal: Leben auf Dauer-Baustelle

Der private Eigentümer baut die Dachgeschoße der fünfstöckigen Häuser aus, um seine Einnahmen steigern zu können. Leidtragende sind die Mieter, die auch noch mehrere Baustellenjahre in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes vor sich haben.

Auf Wolfgang Schüssel, den „Verkäufer“ der Beamtenhäuser, ist hier niemand gut zu sprechen. Man glaubt Parallelen zur BUWOG zu sehen. Der neue Eigentümer der Anlage ist der Immobilien-Guru Rudolf Fries. Er macht kein Hehl daraus, dass er die Wohnungen nach Möglichkeit auch neu vermieten will. Die Bewohner der rund 50 Jahre alten Häuser sind verzweifelt. Mietersprecher Josef Maringer: „Wir als Mieter haben hier eigentlich keine Rechte. Ja, wir dürfen nicht einmal den Vertrag sehen, der mit der ÖBB zum Lärmschutz wegen der Errichtung des Hauptbahnhofes abgeschlossen wurde.“

Unglaublich ist auch der Kaufpreis: Die Beamtenhäuser sind um 240 €/m² von der Republik verkauft worden. Maringer: „Um diesen Preis hätten sich die meisten Mieter die Wohnungen selbst gekauft.“

Neben den Belästigungen durch den Umbau – keine Lifte, keine offenen Fenster, Lärmqualen bis spät am Abend – gibt es auch ernste Sicherheitsbedenken. So mussten zwei der Wohnungen gepölzt werden, weil die Decke einzustürzen drohte. Bausachverständigen mussten Bestandsaufnahmen machen, um Folgeschäden dokumentieren zu können. „Was hilft das alles, wenn ich am Abend auf meinem Bett Mauerteile wegräumen muss, bevor ich mich zum Schlafen niederlege. Wir haben einfach Angst“, erklärt eine Mieterin.