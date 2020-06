Armen-Lobby für Bettelverbot-Abschaffung

Armut bekämpfen, nicht arme Menschen." Der Slogan ist zugleich Programm – und zwar jenes der Wiener Bettel-Lobby, die am Freitag gemeinsam mit den Wiener Grünen vor dem Verfassungsgerichtshof demonstrierte. Ort und Zeit waren nicht zufällig gewählt: Kurz darauf, um 10.30 Uhr, begann im Verfassungsgerichtshof eine öffentliche Verhandlung zum Bettelverbot in Oberösterreich. Dort hatte eine Allianz aus SPÖ und Grüne Beschwerde eingelegt: Ein Verbot zu erlassen, liege nicht in der Kompetenz des Landes, sondern in jener des Bundes, sagen die Kritiker. Überdies sei die Exekution des Gesetzes durch einen privaten Sicherheitsdienst unzulässig.