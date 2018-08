"Arbeiterstrich": Busen-Brunnen wirbt für Menschenrecht auf Arbeit

Über Arbeit diskutieren

„Jeder hat das Recht auf Arbeit und freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen“ – dieser Auszug aus den Menschenrechten ist auf Mijalkovics Transporter zu lesen. „Ein Schluck Wasser ist ein existenzieller Grundkonsens, den wir jenen entgegenbringen können, die für uns ohne jegliche Sozial-, Kranken-, oder Unfallversicherungen arbeiten“, meint er.

Auch in früheren Arbeiten hat er sich mit den Männern, die vor allem aus Osteuropa kommen, beschäftigt. Der in Mazedonien geborene Architekt kam 2001 für sein Studium nach Wien. 2016 ist eine Reihe von Alben entstanden, die geheime Aufnahmen der Schwarzarbeiter zeigen. Bei einer Gruppenausstellung im frei_raum Q21 zum 50-jährigen Jubiläum des Gastarbeiterabkommens zwischen Österreich und Jugoslawien positionierte er vor den Eingängen Schwarzarbeiter auf mannshohen Podesten.

„In einem Land, in dem es uns so gut geht wie in Österreich, sollten wir uns Zeit nehmen, eine bessere Gesellschaft zu schaffen und die Arbeit als solches hinterfragen“, meint der 35-jährige Künstler. „Ich sehe nicht, wofür wir arbeiten. Auch etymologisch haben die Wörter für „Arbeit“ in allen europäischen Sprachen mit Plage, Mühe und Sklaverei zu tun“, führt er weiter aus. So nennen etwa die Männer vom „Arbeiterstrich“ ihre Auftraggeber „reiche Sklaven“ und sich selbst „arme Sklaven“.