Arbeiter feuerte auf Chef: 3,5 Jahre Haft

Babak S. wollte am 23. Mai 2013 eine Aussprache mit seinem Ex-Chef. "Vernünftig reden", sagte der 44-jährige Blitzableiter-Monteur. Über die ausgesprochene, fristlose Entlassung, unbezahlte Überstunde, seine Situation. Vor dem Büro hatte er einen Gitarrenkoffer abgestellt. Inhalt: Eine Winchester, 50 Patronen, Kabelbinder, ein Elektroschocker. Sein Chef meinte nur: "Beschwer dich am Salzamt." Dann schoss der Iraner. Hätte sich Harald U. nicht weggedreht, so sagt es der Staatsanwalt, dann stünde B. wegen Mordes vor Gericht. Die Kugel verletzte U. zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich. "Ich wollte ihm wehtun", erzählt er. Doch so wie er seinen Plan umschreibt, ist das alles andere als entlastend: "Ich wollte ihm nur einen Bauchschuss verpassen."

B. stritt im Wiener Straflandesgericht eine Mordabsicht ab und die Geschworenen glaubten ihm. Sein Urteil lautete am Freitagabend: 3,5 Jahre Haft wegen absichtlicher, schwerer Körperverletzung. Die Strafe ist nicht rechtskräftig.