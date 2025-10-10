Ab Dezember gibt es in Wien-Hietzing erstes Anwohnerparken

Die vorangegangene und verpflichtende Erhebung der Stellplatzauslastung durch die MA 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten) hat ergeben, dass Parkplatzauslastung im Bereich Alt-Hietzing über 90 Prozent beträgt, berichtet die Bezirksvorstehung in einer Aussendung. Das ist deshalb wichtig, weil genau diese prozentuelle Hürde die Voraussetzung dafür ist, Anwohnerparkplätze einführen zu können.

Und diese Hürde ist genommen: Ab Dezember wird es in Hietzing erstmals Anwohnerparkplätze geben, berichtet die Bezirksvorstehung. Konkret geht es um folgende Bereiche: Wattmanngasse (Abschnitt Trauttmansdorffgasse bis Gloriettegasse)

Trauttmansdorffgasse

Woltergasse

Tiroler Gasse

Gloriettegasse (Abschnitt Trauttmansdorffgasse bis Maxingstraße)

Vor allem im Bereich Alt-Hietzing, insbesondere im Nahbereich von Schönbrunn und des Tiergartens, seien die Anrainerinnen und Anrainer mit einem besonders hohem Stellplatzdruck in ihrer Wohnungsumgebung konfrontiert, heißt es aus dem Bezirk. Und weiter: "Diese Situation ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass die Parkraumbewirtschaftung im Gegensatz zu Anwohnerparken nur werktags gültig ist und die Sehenswürdigkeiten besonders gerne an Wochenenden und Feiertagen aufgesucht werden."