Am Samstag gehen wieder unterschiedliche Gruppierungen auf Wiens Straßen, um zu demonstrieren. Rund 3.000 Teilnehmer sind für die Anti-Rassismus-Demonstration "Black Lives Matter" angemeldet.

Anti-Rassismus-Demo marschiert durch die Stadt

Von 10 bis 15 Uhr wollen sie über den Resselpark, Lothringerstraße, Friedrichstraße über den Getreidemakt bis zum Platz der Menschenrechte wandern. Dort soll es um 16 Uhr zu einer Zwischenkundgebung kommen. Bis 20 Uhr am Abend soll die Demonstration dauern. Die Demo soll dann weiter über den Ring am Heldenplatz enden. Die Anti-Rassismus-Bewegung "Black Lives Matter" startete vor rund einem Jahr. Auslöser war der Tod des US-Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis.

Rund um die Demonstrationsstrecke ist mit Staus und temporären Verkehrssperren zu rechnen. Betroffen sind auch die Ringlinien. Es wird empfohlen auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

Autokorso kommt aus Schwechat

Rund 300 Fahrzeuge werden bei einem Autokorso an diesem Samstag erwartet. Die Demonstranten fordern ein "freies Österreich". Sie protestieren gegen die Corona-Maßnahmen. Die Autos fahren über die Simmeringer Hauptstraße und Rennweg bis zum Schwarzenbergplatz. Dort treffen sie auf Demonstranten, die zu Fuß unterwegs sind.

Danach fahren die Autos wieder retour Richtung Schwechat. Bis 18 Uhr soll die Demonstration dauern. Auch hier sind Staus und Blockaden rund um den Ring und die genannte Strecke zu erwarten.