Ansturm auf Clubs in Wien

Bereits vergangene Woche wurden zahlreiche Warteschlangen vor den Wiener Clubs gesichtet. Die Freude der jungen Besucher nach der langen Pandemie wieder tanzen zu können, scheint verständlicherweise groß zu sein.

„Kampf noch nicht gewonnen“

Bereits vergangene Woche warnte die Ärztekammer vor eine Sorglosigkeit. „Trotz der Lockerungen dürfen wir nicht glauben, dass der Kampf gegen das Virus bereits gewonnen ist“, sagte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres. Von Freitag auf Samstag gab es in Österreich 162 neue Corona-Infektionen. Im Vergleich zur Vorwoche (93 Fälle) ist das ein leichtes Plus von 69 Fällen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 8,89 an.